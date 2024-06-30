殺瘋了！中國又一日系神車「打骨折」 66萬買雅閣

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-30 00:05

繼中國一汽豐田啟動主力車型卡羅拉大降價後，廣汽本田也跟進降價。

據《證券時報》報導，廣汽本田官方微博周五（28 日）發布消息，推出 628 狂歡購車節，指導價人民幣（下同）19.78 萬元起的廣汽本田雅閣，最高直降 5 萬元（含置換補貼），優惠後 14.78 萬元（新台幣 66.13 萬元）起。

這項活動從 6 月 28 日持續到 6 月 30 日。

價格腰斬的背後，是銷量斷崖式下滑。公開數據顯示，廣汽本田 5 月銷量為 31,931 輛，較去年同期銳減 41.31%；1～5 月銷量為 173,580 輛，下降 24.30%。

在行業競爭加劇、銷量不如預期、產能過剩的挑戰下，廣汽本田近期啟動了一輪裁員。

本次裁員涉及 1,700 人，佔總員工數 14%。廣汽本田給出的裁員賠償方案較為豐厚，為被裁員工提供「N+2+1.8」賠償，「N」代表員工的工作年限，「2」代表額外兩個月工資，「1.8」是額外的獎金月數。

正因如此，在裁員過程中，諸多老員工「爭搶」裁員名額，主動報名，希望藉此機會提前「退休」。

儘管廣汽本田的裁員計畫沒有引發太多負面輿情，但銷量下滑卻是不得不因應的挑戰。

在這一波價格戰中，日系車全面受挫。曾幾何時，日系車以「省油、耐用」的口碑被消費者所熟知，在中國市場的市占率一度保持在 25% 以上，巔峰時期，甚至達到 30%。

然而，在汽車電動化大潮之下，日系車的經濟性優勢被大幅削弱。自 2020 年以來，日系車在中國的市占率斷崖式下跌。