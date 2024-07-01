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鉅亨速報

盤中速報 - 晶呈科技(4768)大漲7.11%，報248.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 11:45

晶呈科技(4768-TW)01日11:45股價上漲16.5元，報248.5元，漲幅7.11%，成交980張。

晶呈科技(4768-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為精密化學品之生產製造與銷售。特殊材料之銷售與代理。精密設備暨零組件之銷售與代理。

近5日股價下跌2.93%，櫃買市場加權指數上漲0.96%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-247 張
  • 外資買賣超：-231 張
  • 投信買賣超：+50 張
  • 自營商買賣超：-66 張
  • 融資增減：+35 張
  • 融券增減：-27 張

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