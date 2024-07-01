盤中速報 - 晶呈科技(4768)大漲7.11%，報248.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 11:45
晶呈科技(4768-TW)01日11:45股價上漲16.5元，報248.5元，漲幅7.11%，成交980張。
晶呈科技(4768-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為精密化學品之生產製造與銷售。特殊材料之銷售與代理。精密設備暨零組件之銷售與代理。
近5日股價下跌2.93%，櫃買市場加權指數上漲0.96%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-247 張
- 外資買賣超：-231 張
- 投信買賣超：+50 張
- 自營商買賣超：-66 張
- 融資增減：+35 張
- 融券增減：-27 張
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