【量大強漲股整理】AI股擴散效應湧現下，潛力股該鎖定誰?

鉅亨研報 2024-06-19 17:31

加權指數，今日開高走高，終場上漲 452.11 點，收在 23209.54 點，再創歷史新高，成交量 6033 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 485.47 億，投信買超 40.92 億，自營商賣超 31.33 億，三大法人合計買超 495.06 億，其中，外資連 2 買，累計 663.8 億，投信連 13 買，累計 420.99 億，

權值股方面，(2330-TW)台積電，上漲 4.03%，收在 981 元，再創歷史新高，企業受惠 AI 發展趨勢大放異彩，先進製程前景暢旺，代工價格具上行潛力，美系三大外資紛紛上調目標價，其中，花旗由 1,030 元調高至 1,150 元，居外資圈最高價，調幅 11.6%，大摩由 980 元上調至 1,080 元，調幅 10.2%，是大摩今年第五度調升目標價，小摩則由 900 元升至 1,080 元，調幅 20%；(2317-TW)鴻海，上漲 2.27%，收在 203 元，突破 200 元大關，企業獨家拿下 GB200 NVLink 交換器（switch）全新訂單，1 台伺服器機櫃需要七個 NVLink，亦即出多少 GB200 伺服器機櫃，NVLink 交換器訂單量就是七倍，毛利率也遠高於伺服器組裝，未來營收和獲利將會大幅成長；(2454-TW)聯發科，上漲 5.69%，收在 1485 元，再創歷史新高，透過子公司入主 IC 設計公司 (8040-TW) 九暘，並看好企業在乙太網路領域的技術和市占率，能夠發揮集團綜效。

(NVDA-US) 輝達，新一代平台 Blackwell 的高階晶片多使用 CoWos 先進封裝技術，因整體需求快速成長，相關設備廠將持續受惠，(3131-TW) 弘塑，上漲 2.89%，收在 1245 元，(3583-TW) 辛耘，上漲 1.45%，收在 349 元，隨著 CoWos 產能不斷提升，兩家企業的營收和獲利將會雙雙成長。

(2330-TW)台積電，宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證、2026 年整合 CoWoS 封裝，導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中，矽光子族群有望長期受惠；(2345-TW)智邦，上漲 1.28%，收在 552 元，400G 產品快速成長，預估下半年佔營收比重將高達 25%，而且下半年也開始進入 800G 產品升級週期，目前已經小量試單，出貨給雲端資料中心大客戶，再加上成功切入 (INTC-US) 英特爾新一代高效 AI 加速晶片 Gaudi 3 供應鏈，有助於提升整體毛利率，法人預估，今明兩年營收和獲利皆會明顯成長，目標價上看 655 元；(3450-TW)聯鈞，上漲 4.81%，收在 109 元，再創波段新高，5 月合併營收 5.75 億，年增 37%，2022 年底轉投資源傑科技切入矽光子晶片，目前已具有矽光子技術，且可配合客戶 design-in，下半年將小量生產，並與主要客戶完成認證，2025 年將迎來成長動能。

里昂發布「台灣散熱解決方案」產業報告指出，GB200 Oberon 機架的價格較高，ODM 族群將長期收惠；(2382-TW) 廣達，盤中更是亮燈漲停，再創波段新高! 來到 320 元大關；佳螢早就在 5.14 公開預告在前面，會員領先進場!

5 月合併營收 1012.99 億元，年增 31.5%，改寫歷年同期新高，第二季開始隨著上游 CoWoS 產能緩解後，GB200 伺服器整機訂單，預計今年 9 月開始量產，可明顯貢獻營收；(2356-TW) 英業達，上漲 2.55%，收在 56.2 元，近日市場傳出，企業已成功拿下來自四大北美雲端服務供應商的 GB200 伺服器訂單，且最快將在年底啟動出貨，董事長葉力誠 12 日主持股東會時也指出，自己看好未來營收將繼續保持向上增長；

(6669-TW)緯穎，上漲 9.41%，收在 2965 元，再創歷史新高，第 1 季受惠於新產品專案占比提升，三率均創歷史新高，今明兩年，3 大客戶 (META-US)Meta Platforms、(MSFT-US) 微軟，(AMZN-US)亞馬遜，都預計要大幅增加資本支出，企業可望迎來強勁成長動能，其中，AWS ASIC 伺服器，預計今年上半年出貨 600 - 1000 個機櫃，今年下半年出貨 4000 - 5000 個機櫃，出貨量大幅提升，營收將明顯成長。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師