【量大強漲股整理】AI閣揆上任下，明星產業股大公開?

鉅亨研報 2024-04-18 17:20

加權指數，今日開低走高，終場上漲 87.87 點，收在 20301.2 點，成交量 4484 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 66.59 億，投信買超 12.97 億，自營商賣出 6.81 億，三大法人合計賣超 60.43 億，其中，外資連 7 天賣超，累計 1074.13 億，投信連 5 天買超，累計 79.1 億，自營商連 6 天賣超，累計 400.22 億。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，股價收平盤 804 元；( 2317-TW ) 鴻海，股價上漲 1.02%，收在 148 元，董事長劉揚偉昨天透露，今年上半年就可以看到與 ( NVDA-US ) 輝達，在 AI 工廠、AI 智慧製造、AI 智慧電動車等三大平台合作的進展。法人看好，隨著 AI 應用持續擴大，可望帶動鴻海與輝達的 GB200 AI 伺服器出貨量逐步增長；( 2454-TW ) 聯發科，股價收平盤 1050 元，副董事長暨執行長蔡力行博士將在 6 月 4 日於 COMPUTEX 2024 發表主題演講。探討先進半導體技術發展和連網技術標準如何讓人工智慧能夠無所不在。

美國晶片法案已進入實質撥款階段。將會開始積極擴大 12 奈米以下先進製程的晶片製造規模，IP 設計族群陸續接獲訂單，今天股價全面上漲；股王 (3661-TW) 世芯 - KY 上漲 4.66%，台積電小金雞 ( 3443-TW ) 創意，上漲 1.25%，( 3035-TW ) 智原上漲 2.55%，其中，( 3443-TW ) 創意，3 月以來已下跌逾兩成，摩根士丹利（大摩）認為，創意股價回調，使得其短期估值更具吸引力，看好短期後股價很有機會上漲，重申「優於大盤」評等。

2023-2028 年 AI 電力使用量預計將會以年複合成長率 30% 快速成長，電力領頭羊，(1519-TW) 華城，身為台灣極少數能供應大型變壓器的廠商，不僅台電訂單穩定成長，外銷美國變壓器訂單更是快速成長，旗下華城電能，全台充電樁市佔率已經高達 15%，也陸續參加許多充電樁標案並且順利得標，股價震盪整理後，隨時有機會挑戰千元大關。

準閣揆卓榮泰喊出「穩定供電」為施政第一要務，線纜業者積極配合政策，激勵線纜族群今天漲勢凌厲，多檔亮燈漲停，包括 (1609-TW) 大亞、( 1618-TW ) 合機、( 1603-TW ) 華電，其中，( 1609-TW ) 大亞，線纜事業需求快速成長，2023 線纜業績 113 億元，年產量 3.1 萬噸，市占率達 13.2%，三項指標全部創集團紀錄，未來將積極擴充市佔率，近幾年啟動的多方布局策略也已取得顯著的成果，除本業電線電纜受惠台電 10 年強韌電網計畫外，加上能源和新創事業將成為未來的三大成長動能，預估將可維持 5-10 的成長動能。

其中，電力黑馬股 (1609-TW) 大亞，昨日漲停後，今天股價再度亮燈漲停，收盤價來到 64.7 元，再度創下歷史新高，先前一再地強調銅價報價上漲下，加上大亞去年 EPS 達 3.91 元新高，將配發 1.2 元現金、0.5 元股票股利，創歷年最佳紀錄當然有機會繼續攻高。會員低檔進場以來已大賺 + 68%，驗證佳螢的選股。

想持股診斷或詢問盤勢分析

歡迎免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/9cyliMq

AI 閣揆上任下，明星產業股大公開?

影片分享給你知道

https://youtu.be/f6_WY4hv1uo

4/18 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(1535-TW) 中宇

(2062-TW) 橋椿

(1603-TW) 華電

(1612-TW) 宏泰

(1618-TW) 合機

(2427-TW) 三商電

(8996-TW) 高力

(2548-TW) 華固

(2348-TW) 海悅

(2520-TW) 冠德

(8473-TW) 山林水

(1608-TW) 華榮

(3703-TW) 欣陸

(1617-TW) 榮星

(2515-TW) 中工

(3708-TW) 上緯投控

想持股診斷或詢問盤勢分析

請免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/9cyliMq

莊佳螢分析師:

每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2023 年年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!

股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢

LINE 官方帳號

LINE ID 搜尋: @win1788 (@不可省略)

或是點擊下方網址加入

https://lin.ee/9cyliMq

Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!

(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)

http://yt1.piee.pw/QAHKZ

文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師