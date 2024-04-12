【量大強漲股整理】隨520到來下，電力股漲翻天，低位階的可留意誰?

美國週四發布 3 月生產者物價指數（PPI）年增 2.1%，略低於市場預期 2.2％

稍微緩解市場對於通膨的疑慮，加上，美上周初領失業金人數降至 21.1 萬，寫 5 周新低，隨著通膨數據低於預期、投資人逢低買入，科技股回神，美股勁揚

向上，那指上漲 1.68%，費半上漲 2.42%，道瓊則是小跌 0.01%，((NVDA-US) 輝達，上漲近 4%、(AAPL-US) 蘋果，傳蘋果將推出聚焦 AI 功能的 M4 晶片，Mac 系列全面大升級，創 2024 年最好單日表現，Fed 官員紛紛表達不急著降息看法，FOMC 副主席威廉斯：短期內沒有必要調整利率；台股方面，今日開高後，早盤在權值股由台積電 (2330-TW) 擔綱，加上重電及電線、電纜股助威，推升大盤指數衝高到 20825.04 點，但獲利了結賣壓湧現，終場指數震盪小跌作收，收在 20736.57 點作收，小跌 16.65 點，雖然今日收小黑 K 棒，但技術面維持強勢，台股沿著 5 日均線緩步上揚，所有均線呈現多頭排列，多方架構不變。