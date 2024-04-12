【量大強漲股整理】隨520到來下，電力股漲翻天，低位階的可留意誰?
鉅亨研報 2024-04-12 17:29
加權指數今日開高震盪走低，終場小跌 16.65 點，收在 20736.5 點，成交量 4784.33 億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 74.02 億元；自營商賣超 23.54 億元；投信買超 7.26 億元；三大法人合計賣超 90.31 億元。
美國週四發布 3 月生產者物價指數（PPI）年增 2.1%，略低於市場預期 2.2％
稍微緩解市場對於通膨的疑慮，加上，美上周初領失業金人數降至 21.1 萬，寫 5 周新低，隨著通膨數據低於預期、投資人逢低買入，科技股回神，美股勁揚
向上，那指上漲 1.68%，費半上漲 2.42%，道瓊則是小跌 0.01%，((NVDA-US) 輝達，上漲近 4%、(AAPL-US) 蘋果，傳蘋果將推出聚焦 AI 功能的 M4 晶片，Mac 系列全面大升級，創 2024 年最好單日表現，Fed 官員紛紛表達不急著降息看法，FOMC 副主席威廉斯：短期內沒有必要調整利率；台股方面，今日開高後，早盤在權值股由台積電 (2330-TW) 擔綱，加上重電及電線、電纜股助威，推升大盤指數衝高到 20825.04 點，但獲利了結賣壓湧現，終場指數震盪小跌作收，收在 20736.57 點作收，小跌 16.65 點，雖然今日收小黑 K 棒，但技術面維持強勢，台股沿著 5 日均線緩步上揚，所有均線呈現多頭排列，多方架構不變。
股票方面，(2330-TW)台積電，小跌兩元，收在 818 元，( 2317-TW )鴻海，小漲 0.5 元，收在 150.5 元，( 2454-TW ) 聯發科，終場下跌 20 元，收在 1180 元，權值股普遍陷入小回的整理態勢反觀，強勢族群集中在重電股，包括種四雄，(1519-TW)華城、(1503-TW)士電、(1513-TW)中興電、(1514-TW)亞力，全部亮燈漲停，電力股王 (1319-TW) 華城收在 946 元，創下歷史新天價，並直逼千元俱樂部，而這些股票的飆漲，佳螢通通領先預告在前面。
其中，電線電纜股中，近期受惠銅價上漲之下，（1609-TW）大亞，強勢改寫新高，受惠於台電 10 年強韌電網計畫預計投入 5645 億元，線纜事業需求快速成長，2023 年線纜業績 113 億元，年產量 3.1 萬噸，市占率達 13.2％，三項關鍵指標創集團紀錄，成長動能強勁，激勵股價創下新高，佳螢早就領先布局事後驗證!
另外機電系統設備大廠東元（1504），今日盤中更大漲 + 9%，股價也創下新高!! 受惠於台電 10 年強韌電網計畫和台灣離岸風電政策，目前工程類在手訂單維持 250 億元高水位，未來將會逐步貢獻營收，加上董事會將在今年 5 月全面改選，再次掀起經營權爭奪戰，有機會讓股價再攻一波。
佳螢也早就預告在前面!!!
4.9 股市期皇后預告，電力股，全面噴出後，低位階的就是 (1504-TW) 東元，來到今天大漲創新高，會員粉絲都可以驗證!
三月營收全數公布下，業績題材股持續噴出，車用零組件 (1319-TW) 東陽，三月、Q1 營收皆創下歷史最佳紀錄，激勵股價改寫新高! 會員暴賺 100%，個股呈現輪動現象，將有利於多頭延續下去。
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隨 520 到來下，電力股漲翻天，低位階的可留意誰?
https://youtu.be/XKuLvfjwPOE
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【上市量大上漲股】
(1519-TW) 華城
(1609-TW) 大亞
(1612-TW) 宏泰
(1608-TW) 華榮
(3622-TW) 洋華
(1618-TW) 合機
(1587-TW) 吉茂
(1453-TW) 大將
(3060-TW) 銘異
(6139-TW) 亞翔
(2374-TW) 佳能
(1503-TW) 士電
(4588-TW) 玖鼎電力
(3312-TW) 弘憶股
(2371-TW) 大同
(2367-TW) 燿華
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【上櫃量大上漲股】
(4533-TW) 協易機
(6223-TW) 旺矽
(4768-TW) 晶呈科技
(3289-TW) 宜特
(3402-TW) 漢科
(4513-TW) 福裕
(5508-TW) 永信建
(5392-TW) 能率
(6667-TW) 信紘科
(6290-TW) 良維
(8936-TW) 國統
(6284-TW) 佳邦
(3260-TW) 威剛
(5425-TW) 台半
(8299-TW) 群聯
(4726-TW) 永昕
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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