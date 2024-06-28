〈房產〉台北市站前「海悅國際大樓」將打造為雙白金永續建築

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-28 18:22

由海悅 (2348-TW) 轉投資興建的台北市舊市議會地上權案「海悅國際大樓」，將成為台北站前廣場地標，將成為台灣首座同時申請 LEED 和 WELL 雙白金級兩大國際認證建築，預計在 2027 年完工，海悅今 (28) 日與台灣營建研究院丶台灣幸福建築協會，正式簽署 MOU 爲綠建築、健康建築及永續發展積極投入。

今天達成三方簽訂 MOU 備忘錄，目標將以研發與合作項目落實，從提供健康工作環境、提高建築空間能效、減低環境負面影響，創造永續價值，進而促進台灣建築整體產業轉型升級，與全球企業目標一致。

「海悅國際大樓」位於台北市中山南北路與忠孝東西路的十字核心角地，使用面積 A 棟約 1 萬 2500 坪，E 棟約 3600 坪，台北市城市博物館約 3600 坪，合計共約 2 萬坪，為五鐵共構台北站前廣場地標，預計於 2027 年底完工。將成為台灣首座同時申請 LEED 和 WELL 雙白金級兩大國際認證，並獲得台灣綠建築、智慧建築雙鑽石級標章的建築項目。

海悅為此特別委託台灣幸福健築協會，協助申請各項國際指標性綠建築、健康建築認證，確保建築從設計規劃、興建到使用期間運營、維護都能適用相應規範；並委由台灣建築中心申請 GRESB 評級，持續推動建築價值升級和管理實踐。

海悅國際大樓建築 3D 圖。(圖：海悅提供)

海悅董事長黃希文表示，「海悅國際大樓」將成為企業集團示範項目，樹立建築的永續性、低碳節能與環境性能各方面成功應用。包括在所有建築空間、空中森林花園、結構系統和施工中，同時將材料、陽光、空氣、水、溫濕度、聲音… 等健康建築十個指標性概念領域納入考量，導入嶄新智能技術，全面創新健康建築，提升員工和使用者的健康福祉。

台灣營建研究院院長呂良正則指出，台灣營建研究院將整合專業能量，協助海悅國際開發股份有限公司的新建大樓優化建築生命週期碳排放，打造真正意義上的淨零碳建築，為實現巴黎協定和台灣 2050 淨零轉型目標貢獻心力。

台灣幸福健築協會理事長邵文政也指出，海悅國際大樓」將是全台少見的同時申請多項國際級綠建築、健康建築認證的商辦案例，對推動台灣建築產業的永續發展目標具有示範意義。