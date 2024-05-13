代銷龍頭海悅首季稅後大賺9.19億元 每股純益高達7.93元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-13 17:53

房市剛性買盤出籠加上與建商投資策略發酵，代銷龍頭海悅 (2348-TW)2023 年大賺超過一個資本額，每股純益達 13.86 元，今 (13) 日由海悅公布的 2024 年第一季財報稅後純益達 9.19 億元，季增 3.04%，年增 29.22 倍，每股純益高達 7.93 元。

海悅今天董事會通過的 2024 年第一季財報內容，營收 22.8 億元，毛利率爲 49.93%，季增 22.04 個百分點，年增 21.42 個百分點，單季稅後純益達 9.19 億元，季增 3.04%，年增 29.22 倍，每股純益高達 7.93 元。

海悅指出，2024 年第一季代銷營建雙軌並進，也有好的獲利表現， 海悅代銷本業成長強勁主要原因為台灣經濟景氣逐步回升，於國內金融投資市場資金穩定，加上新青年安心成家購屋貸款優惠方案支持自住購屋需求，房市氛圍正向且剛性買盤需求顯現。

海悅指出，2024 年第二季仍須觀察新舊案交接期的業績表現，公司全台總計逾千億代銷儲備案量中，百億級的大型代銷建案逐漸於市場公開銷售，第二季業績來源無虞，並持續與理念契合的建商參與重點都更活化案，公司代銷、營建、轉投資收益多元佈局，且每年亦將有 1-2 個投資收益建案挹注代銷與營建收入，旨以維持營運體質良善，隨著區域房市銷售展望佳，營運中長期審慎樂觀。