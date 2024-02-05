海悅代銷與營建雙軌並進 1月合營收10.07億元年增達6.4倍

海悅 (2348-TW) 今 (5) 日公布 2024 年 1 月合併 10.07 億元，年增 6.4 倍，並已超越 2023 年第一季的 6.04 億元營收，其中代銷收入為 6.14 億元，創歷年同期代銷收入新高，營建收入則受惠台中《達麗創世紀》按完工比例認列營建收入達 3.93 億元。