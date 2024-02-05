海悅代銷與營建雙軌並進 1月合營收10.07億元年增達6.4倍
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-05 18:48
海悅 (2348-TW) 今 (5) 日公布 2024 年 1 月合併 10.07 億元，年增 6.4 倍，並已超越 2023 年第一季的 6.04 億元營收，其中代銷收入為 6.14 億元，創歷年同期代銷收入新高，營建收入則受惠台中《達麗創世紀》按完工比例認列營建收入達 3.93 億元。
2024 台灣總統大選落幕，消費者購屋信心回溫，加上新青年安心成家購屋貸款優惠方案，滿足消費市場的總價帶產品銷售挹注，海悅布局全台低基期區域房市代銷市場，於全台銷售中新建案包含台北市《台北之星》等案。推升 1 月代銷收入為 6.14 億元，創歷年同期代銷收入新高表現。
去年 12 月海悅投資興建的台中《達麗創世紀》啟動交屋，今年 1 月比例認列營建收入達 3.93 億元，海悅今年投資收益案於《達麗創世紀》後，後續將由《擎天森林》與《新莊海悅花園》等陸續依據完工交屋挹注，共 12 大投資收益案。
海悅受惠代銷營建雙軌並進，2024 年 1 月營收亮麗且第一季代銷與營建收入能見度優於去年同期，並隨著公司全台逾千億代銷儲備案量將陸續開案，首季營運可望淡季不淡。
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