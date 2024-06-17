海悅股東會決議加碼股票股利至3元 合計發放股利提高到10元

房市剛性買盤出籠加上與建商投資策略發酵，代銷龍頭海悅 ( 2348-TW )2023 年大賺超過一個資本額，每股純益達 13.86 元，今 (18) 日股東會並通過變更去年股利配發案，增加 1 元股票股利的配發，去年股利由 7 元現金股利加 2 元股票股利變更爲 7 元現金股利加 3 元股票股利，合計爲 10 元。

海悅指出，2024 年第二季仍須觀察新舊案交接期的業績表現，公司全台總計逾千億代銷儲備案量中，百億級的大型代銷建案逐漸於市場公開銷售，第二季業績來源無虞，並持續與理念契合的建商參與重點都更活化案，公司代銷、營建、轉投資收益多元佈局，且每年也將有 1-2 個投資收益建案挹注代銷與營建收入，維持營運體質良善，隨著區域房市銷售展望佳，營運中長期審慎樂觀。