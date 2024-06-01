〈熱門股〉海悅首季獲利佳多頭追價 股價創新高周漲24%

房市剛性買盤出籠加上與建商投資策略發酵，房產代銷龍頭海悅 ( 2348-TW ) 在 2023 年大賺超過一個資本額，每股純益達 13.86 元， 2024 年第一季財報稅後純益達 9.19 億元，每股純益高達 7.93 元；股價本周盤中以 246 元創新高，收盤價 242.5 元也爲收盤新高，周漲 24.02%。

海悅 2024 年第一季代銷營建雙軌並進，有好的獲利表現，首季財報內容，營收 22.8 億元，毛利率爲 49.93%，季增 22.04 個百分點，年增 21.42 個百分點，單季稅後純益達 9.19 億元，季增 3.04%，年增 29.22 倍，每股純益高達 7.93 元。第二季業績來源無虞，並持續與建商參與重點都更活化案。

海悅股價本周收在 242.5 元，周漲幅 24.02%，三大法一周合計買超 1997 張，股價短線支撐在 5 日線的 213 元，10 日線與月線在 206 元附近交叉，更形成重要的屏障保護；以技術指標來看，日 KD 低檔交叉向上，MACD 指標翻轉至零軸之上，也有利多頭攻勢。