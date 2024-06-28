〈房產〉國泰化高雄土地以每坪98萬元成交 寫下亞灣區土地單價新高
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-28 16:00
商仲業者第一太平戴維斯今 (28) 日成功協助上市公司國泰化工 (1713-TW) 完成高雄亞灣區精華土地交易案，本次交易土地為前鎮區經貿段一小段 4 地號，土地使用分區為第五種特定經貿核心專用區，土地面積 1062.69 坪，由高雄在地企業連宜公司以 10.41 億元購入，換算每坪單價 98 萬元，寫下近 2 年亞灣區土地成交最高單價。
第一太平戴維斯資深協理沃仁方表示，近兩年亞灣區土地買賣交易活絡，包括隆大、御盟建設與華友聯 (1436-TW) 等知名高雄建商都紛紛插旗，多家建商看好亞灣區將成為南高雄商業發展核心，積極投入興建商辦大樓，超前布局未來的產業需求，其中特貿三公辦都更案，吸引興富發 (2542-TW)、國揚 (2505-TW) 與台灣人壽合組團隊、以及國城與高興昌 (2008-TW) 合組的智匯方舟合作聯盟參與，計畫興建 8 棟商辦，辦公室總面積超過 10 萬坪，亞灣區的辦公商圈將逐步成型。
沃仁方表示，國泰化這筆高雄土地釋出，買方連宜公司為台灣相當具規模的五金緊扣件公司，隨著公司規模逐步擴大，希望能夠打造企業總部，以提升企業識別形象以及優化員工工作環境，同時也看好亞灣區的未來發展前景，因此加碼投資高雄。
沃仁方指出，今年開始建商大舉回補土地庫存，帶動上半年全台土地交易達 933 億元，年增率高達 9 成，其中高雄市土地交易達 188 億元，排名第二，僅次於新北市，顯示台積電設廠效應延燒，建商看好高雄產業翻轉來帶來的人潮與商機。
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