〈房產〉國泰化高雄土地以每坪98萬元成交 寫下亞灣區土地單價新高

商仲業者第一太平戴維斯今 (28) 日成功協助上市公司國泰化工 (1713-TW) 完成高雄亞灣區精華土地交易案，本次交易土地為前鎮區經貿段一小段 4 地號，土地使用分區為第五種特定經貿核心專用區，土地面積 1062.69 坪，由高雄在地企業連宜公司以 10.41 億元購入，換算每坪單價 98 萬元，寫下近 2 年亞灣區土地成交最高單價。