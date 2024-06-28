信義房屋門市6月成交件數年增率逾2成 估Q3不淡

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-28 13:13

信義房屋 (9940-TW) 統計全台門市 6 月前 26 日交易狀況，成交件數年增率超過 2 成，雖然央行提出第六波選擇性信用管制措施，不過台股衝到 2 萬 3000 點，市場上資金與信心面都強，且新青安也幫助有需要的年輕人購屋，預估在資金與信心雙強的表現下，第三季房市有機會挑戰淡季不淡。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房市從去年下半年開始轉趨交易熱絡，今年預售市場、二手市場都看到熱絡的買氣，短期內買氣增加，但供給量持續去化，不少屋主因為房價大漲又希望等到至少超過 5 年稅率 20% 再轉手，短期就出現供需失衡現象，第三季雖然有暑假出國潮與颱風等因素干擾，但現在買氣穩定台股又居高不下帶動下，第三季有機會出現淡季不淡表現。

信義房屋統計內部成交資料顯示，去年 6 月受到平均地權條例即將上路，影響市場交易信心，因此統計今年 6 月交易年增率逾 2 成，全台交易量最多是總價 1000-1500 萬元的產品，每 4 間就有 1 間成交於此一總價帶。

統計顯示，台北市總價 1000-3000 萬元市場表現穩定，不過 5000 萬元的高總價換屋型市場，6 月交易較 5 月增溫，信義房屋推估可能與資產族群受惠股市大漲進場購屋，新北市則是首購當道，總價 1000-1500 萬交易量增，該總價也是新青安受惠的族群。

桃園市則是總價 1000-1500 萬交易量最大，新竹則是各總價帶分布平均，總價 1000-2000 萬、2000-3000 萬元交易比例接近，台中市則是總價 1000-2000 萬元房屋交易最熱，台南與高雄市則是總價 700-1500 萬元交易量最大。