〈房產〉房市發燒 5月全台建物買賣移轉棟數3.49萬棟創29個月新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-27 15:55

受惠今 (2024) 年 4 月市場買氣增溫，統計 5 月全台的建物買賣移轉棟數達到 3.49 萬棟，年增率高達 26%，同時也寫下近 29 個月以來單月新高，主要還是台股第二季走高，提振購屋人信心與購買力，同時民眾對於房價預期樂觀，新青安也幫助年輕人購屋成家，帶動整體交易增溫移轉量增。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，2024 年 5 月移轉棟數飆高與 3、4 月市場買氣熱絡有關，觀察即使 5、6 月市場交易狀況仍保持暢旺，這樣推估有可能到 7 月的買賣移轉棟數還是維持年增趨勢不變，主要市場動能包括通膨預期、股市衝上兩萬多點，市場資金動能強勁且對於房市看法相當樂觀，都推升市場的交易動能增溫，不僅移轉棟數增加，一手市場的預售揭露量 3、4 月也都超過單月 1.3 萬件，一二手的市場都呈現交易熱絡。

統計顯示，今年 5 月的全台建物買賣移轉棟數 3.49 萬棟，年增 26%，不僅僅是近 29 個月以來新高，同時也是 11 年以來的同期新高，反映出當前市場交易熱絡市況，倘若台股持續維持穩定，且市場沒有重大利空影響，全年移轉量有機會挑戰 11 年來新高，2013 年當時全年建物買賣移轉棟數為 37.1 萬棟。