〈房產〉房仲6月成交量縮 主因惜售、觀望且1500萬元以下案源不足

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-28 08:54

近期房市熱度居高不下，但成交量竟出現了小幅回落的情況，中信房屋統計 6 月內部成交件數，6 月全台交易量相較於上月減少約 6.5%，較 2023 年同期增加 28%。業者分析，主要因素在市場惜售、觀望且 1500 萬元以下案源不足。

中信房屋總經理張世宗分析，6 月整體市況相較於上個月有所收斂，僅台北市有 2.4% 的小幅成長，在房市大熱的環境下，成交件數不漲反降，判斷主要原因包括，眼看近期房市過熱，央行祭出第六波房市管制措施，政府也開始檢討新青安政策，使得買方心態逐漸轉為觀望，與此同時，市面上熱錢充沛，多數屋主對後市發展相當有信心，由於買賣雙方對市場預期產生落差，交易量自然跟著下降。

同時，張世宗指出，在新青安的影響下，目前市場上以總價低於 1,500 萬的物件最為搶手，但屋主普遍抱有惜售心理，近期此類低總價物件的供給量明顯不足，甚至可以說是一屋難求，這也就進一步抑制了成交量的增長。另外，6 月正值暑假出國旺季，造成來客量略有減少。

進一步觀察 2024 年 6 月中信房屋全台六都的成交量變化數據，台北市月增 2.4%、年增 36.7%；新北市月減 16%、年增 18.9%；桃園市月減 5.5%、年增 16.9%；台中市月減 6.7%、年增 10.5%；台南市月減 7%、年增 17.6%；高雄市月減 4.2%、年增 76.9%。