〈房產〉台達電與微星都出手 上半年商用及土地交易逾1200億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-28 15:21

市場資金充沛，2024 上半年商用市場在多個指標大案加持下，商用不動產及土地市場交易量突破 1200 億元大關，商仲業者統計，今年上半年辦公室交易面積達 7.8 萬坪，相當於 1.2 棟南山廣場的量體，交易面積也刷新近五年次高紀錄，顯示辦公產品需求旺盛。

信義全球資產公司統計，今年上半年商用不動產市場以辦公室產品最熱銷，共貢獻了 398 億元交易金額，刷新歷年同期最高紀錄，並有三筆全棟交易紀錄，包括台達電 (2308-TW) 以 47.89 億元購入內科利豐大樓、瑞光大樓，以及自然人以 29.9 億元打包新潤 (6186-TW) 新莊北側知識產業園區商辦大樓；進一步觀察，上半年辦公室交易面積達 7.8 萬坪，相當於 1.2 棟南山廣場。

據統計，2024 年商用不動產及土地市場交易量突破 1200 億元，已達成 2023 全年逾 6 成交易量。信義全球資產公司觀察，產業自用需求發威、置產族也將投資目光聚焦商用不動產，帶動辦公室、工業地產交易成長，加上市區重建題材發酵，吸引實力雄厚的開發商、投資人攜重金進場。展望下半年產業投資動能續強，樂觀看待全年商用不動產交易表現。

信義全球資產公司統計今年上半年上市櫃法人商用不動產交易額為 638 億元、土地交易額為 594 億元，總計商用不動產及土地市場交易量達 1232 億元，較去年同期增幅 31%，成長主因為土地市場受新青安貸款政策利多驅動，建商購地信心度回升。

信義全球資產公司指出，2024 上半年商用市場交易趨勢包括，建商購置動能強勁，躍居上半年商用及土地市場最大買方，除進軍指標重劃區土地，也鎖定市區具重建效益的精華不動產，如璞永建設等開發商、海悅 (2348-TW) 聯合以 131.25 億元買芙蓉大樓 63% 產權，寫下上半年首筆百億級交易案等。信義全球資產公司 總經理林三智分析，市區老舊商業大樓、透天店面等坐落黃金地段，是未來改建開發優質潛力股，目前蛋黃區可開發土地稀缺，此類不動產交易將越來越熱門。

而資產的重新配置也是一大考量，高資產投資人、置產族也將資產配置目光望向商用不動產。林三智指出，市場資金豐沛，投資人紛紛尋求穩健的標的，而商用不動產具備保值、抗通膨的特性，吸引資金進場停泊，又以商辦、廠辦產品增值潛力看好，成為置產族最愛購置的產品。