〈房產〉新青安新管控措施出爐 限貸一次這族群受影響大

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-27 15:13

新青安官方檢討管控措施出爐，先前討論甚多的落實貸前審查、強化貸後管理及新貸戶簽自住切結書，均正式發布為新的管控措施，不僅如此，行政院還端出了「限貸一次」的新規範，藉此防堵人頭戶炒作的空間。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，過去的青安貸款，只要本人、配偶及未成年子女名下沒有房產就能申辦，並無貸款次數的限制，因此有心人士恐鑽漏洞，將房產出售結清貸款，回歸無房產身分，再購屋時就能重新申辦青安優貸。

如今官方針對 2023 年 8 月新青安上路後的申貸戶，端出了「限貸一次」的新規，意味著每位首購族，一生只有一次申辦新青安的機會，往後即便先售屋再購屋，亦無法再次申辦；因此具新青安申辦資格的民眾，若將人頭借給他人申貸，將就此喪失辦理新青安的資格，此舉將使人頭戶更審慎評估是否出借名義給他人貸款，對緩解人頭戶可發揮一定效果。

由於新的管制措施以非自住炒作的投機客為對象，因此原本就是基於自住為目的置產的首購族，並不會受新青安管控新規的影響；但新規實施後，已申辦過新青安的換屋族，再購屋時便不能辦理新青安優貸，必須另外尋找其他民間的貸款方案，可能因而須承受較差的貸款條件。

以五大行庫新增房貸來觀察，新青安房貸金額占整體房貸比重從 2023 年 8 月的 19.1% 一路攀升，至今年 5 月占比已達 40.6%，是新青安上路以來新高。