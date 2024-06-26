〈房產〉全台逾55萬高齡者仍住公寓 老屋翻新成房市焦點

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-26 17:20

全台於 2018 年起正式進入「高齡社會」，房仲業者依內政部統計數據指出，全台 65 歲以上人口大增，且其中居住於公寓的高齡人口，截至 2023 年 6 月底為止，也達 55 餘萬人，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，人口與屋況「雙老」趨勢明顯，未來公寓增建電梯、老屋翻新議題，將成為另一房市焦點。

據內政部統計，截至 2023 年 6 月底，全台 65 歲以上人口達 418 萬 8314 人，占總人口數約達 17.9%，與 2021 年同期相比，成長 32 萬 6847 人，徐佳馨指出，台灣於 2018 年 3 月底起正式邁入高齡社會，65 歲以上人口數不斷增加，根據國發會統計，預計 2025 年起，全台 65 歲以上人口占比將突破 20% 大關，全台將正式進入「超高齡化社會」，全台不僅人口高齡化，屋齡結構也持續老化，高齡者居住議題，將成為政府刻不容緩的議題。

依內政部資料，全台 65 歲以上人口中，截至 2023 年 6 月底，共有約 13.2% 長者居住於無電梯公寓，換算約達 55 萬 2857 人，相較 2021 年增加 5 萬 8590 人，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，隨著屋況、人口「雙老」趨勢難緩解，未來翻新老舊建築翻新、公寓加裝電梯等議題，勢必成為關注焦點。