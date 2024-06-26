〈房產〉全台逾55萬高齡者仍住公寓 老屋翻新成房市焦點
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-26 17:20
全台於 2018 年起正式進入「高齡社會」，房仲業者依內政部統計數據指出，全台 65 歲以上人口大增，且其中居住於公寓的高齡人口，截至 2023 年 6 月底為止，也達 55 餘萬人，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，人口與屋況「雙老」趨勢明顯，未來公寓增建電梯、老屋翻新議題，將成為另一房市焦點。
據內政部統計，截至 2023 年 6 月底，全台 65 歲以上人口達 418 萬 8314 人，占總人口數約達 17.9%，與 2021 年同期相比，成長 32 萬 6847 人，徐佳馨指出，台灣於 2018 年 3 月底起正式邁入高齡社會，65 歲以上人口數不斷增加，根據國發會統計，預計 2025 年起，全台 65 歲以上人口占比將突破 20% 大關，全台將正式進入「超高齡化社會」，全台不僅人口高齡化，屋齡結構也持續老化，高齡者居住議題，將成為政府刻不容緩的議題。
依內政部資料，全台 65 歲以上人口中，截至 2023 年 6 月底，共有約 13.2% 長者居住於無電梯公寓，換算約達 55 萬 2857 人，相較 2021 年增加 5 萬 8590 人，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，隨著屋況、人口「雙老」趨勢難緩解，未來翻新老舊建築翻新、公寓加裝電梯等議題，勢必成為關注焦點。
賴志昶指出，台灣人口結構高齡化趨勢，對房地產市場已帶來深遠影響，因應銀髮族群的居住需求上升，未來增設無障礙設施、應用智慧居家技術的「銀髮住宅」，將吸引更多開發商投資興建。除了硬體部分的更新，對於銀髮族群更細緻的物業管理與長照、醫療需求，更需要政府主導與民眾積極參與，以協助高齡人口安老。
- 專家帶你買！海外人士澳洲購屋大解析
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 永慶調查：看多台灣房市的民眾高達60% 對景氣審慎樂觀
- 爆量 永慶房屋估全年房屋買賣移轉棟數向上挑戰11年新高
- 5月房貸餘額衝破10.4兆元 增速創近3年新高
- 信義區商辦王南山廣場36樓每坪月租衝破5000元創次高紀錄
鉅亨號貼文看更多
下一篇