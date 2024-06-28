愛山林上半年代銷成交780億元 全年1500億元目標將可順利達成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-28 13:04

建商及地產代銷業者愛山林 (2540-TW) 今 (28) 日召開股東會，承認 2023 年財報並通過每股配息 1.5 元、配股 5 元，合計爲 6.5 元。愛山林董事長祝文宇說，市場資金充沛，去年地產代銷金額達到 1100 億元，創史上最高，今年截至 6 月底達成 780 億元，全年 1500 億元的目標將可達成。

祝文宇指出，目前還沒有任何跡象可以看出來市場資金會減少，預 2024 年全台下半年房市將會價量齊揚，需要小心的是供需問題而已。

祝文宇指出，現在錢太多了，股市還在熱，光是股利分配出來的錢就多，看起來股市持續往上，錢還會向市場跑，房市仍有動能。如股市開始跌的時候，房市還會有一波行情。

愛山林爲建商及地產代銷業者，祝文宇指出，公司開發案量日增，今年推案量將達 500 億元，預估今年交屋量將達 20 餘億元、明年上看 100 億、2026 年將會有 200 億元。