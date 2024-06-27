國揚奪左營高鐵科技之心公辦都案今完成簽約投資達188億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-27 16:11

高雄市副市長林欽榮表示，左營科技之心基地位於高鐵左營站後站，享有三鐵共構優勢，然而自高鐵通車後迄今，站區周邊卻未能發揮出大眾運輸導向之群聚效應，市府團隊以「北城計畫」二部曲推動左營高鐵站區開發，透過都市計畫檢討後，將 1.1 公頃廣場兼停車場用地及 1.3 公頃之轉運站專用區，變更為 0.5 公頃及 1.1 公頃的商業區，剩餘規劃為停車場用地及公園，作為商業設施的延伸，0.31 公頃的公園提供未來進駐高科技產業工作者戶外呼吸新鮮空氣、中午用餐、休息片刻的空間，附近居民也可在此閱讀或休憩，成為城市共享的森林綠洲，0.23 公頃的停車場用地則規劃 175 席停車位供公共使用。

今天完成簽約「左營高鐵科技之心公辦都市更新案第三種商業區」基地，鄰近台積電 (2330-TW)2 奈米廠、陽明交大、清大高雄分部等區位優勢，配合教育部「國家重點領域校際研教園區」創新計畫推動，陽明交大、清大預計 114 學年起招收碩博士及 2 年制學士後學位，授課內容以 AI、半導體及 ESG 課程為主，未來研教園區的教學研究、企業產學合作及進修，總人數上看 4000 人，搭配本案未來所提供之 A 級辦公空間，將吸引台積電周邊國內外供應鏈大廠進駐，建構完整半導體產業鏈及生態系。

高雄財政局陳勇勝局長表示，目前投資人規劃打造總開發量體 6 萬多坪，總投資金額 188 億之黃金級綠建築及銀級智慧建築大樓，將於 A 基地地下 6 層、地上 26 層兩幢三棟結合 A 級商辦大樓、會議空間、商業設施及智慧科技宅之複合式建築，1F 為公車轉運站；B 基地量體開發規模為地下 4 層、地上 26 層一幢一棟結合 A 級商辦大樓、會議空間、商業設施及智慧科技宅之複合式建築，低樓層為里民活動中心及公共托育機構，並規劃面積達 1 公頃之 30 米寬空中大綠台之立體人行系統，呼應半屏山景觀及串聯本案基地及左營高鐵站，完善整體區域休憩空間鏈結性及便捷性，帶動整體區域產業及商業經濟效益。