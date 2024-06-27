〈房產〉房市發燒 北台灣上半年推案量7637.8億元創新高 年增9.8%　

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-27 12:14

市調機構住展計今年上半年北台灣新成屋、預售屋推案量，合計約 7637.8 億元，創紀錄新高，較去年同期增加 681.4 億元，增幅 9.8%。住展言人陳炳辰表示，去年不明朗態勢讓建商延後推案，如今可謂完全反映，也與發燒的買氣相呼應，特別表現在桃園市與新北市，年增幅各來到 84.3%、73.2%，尤其新北市推案量達 2976.5 億元，接近 3000 億元，建商大展身手不言可喻。

新北市上半年以淡水區、三重區破 500 億元推案量最為亮眼，板橋區、林口區、中和區亦達三四百億元的量體，表現不俗，各有甲山林、國泰、茂德、長虹、新濠、寶石等知名建商推出指標案，當中還有破百億元大案，價格更頻傳區域新高，甚不乏已結案佳績，在地段熱門、小宅規劃等主流優勢下，輔以市場熱況催化，買賣雙方一拍即合。

統計顯示，上半年桃園市則推出 2054.5 億元量能，行政區由桃園區擔當推案王，一舉突破 400 億元案量，居次的中壢區與龜山區也不意外，總量皆超過 300 億元，有興富發、富宇在中路重劃區、捷運 A7 站地帶等熱區推出大案，還有青埔、迴龍傳出爆炸銷售買氣，供給與需求共襄盛舉，價量上均令市場咋舌。

相對之下，同為房市熱區的台北市逆走兩樣情，比去年同期大減 47.2%，案量為 1706.8 億元，陳炳辰說，主因在於去年的「京華廣場」、「DIAMOND TOWERS 台北之星」兩案重磅登場就約 2000 億元，形勢比人強，其他年度無法匹敵在所難免。今年上半年較主力地帶在中山區，有 400 多億元的推案量，再則為北投區的 200 多億元，北投區的北士科重劃區由新潤、遠雄相繼推出百億元大案，維持區域能見度。

新竹地區比同期下修 4.6%，推案量為 706.4 億元，可以持平論，去年上半年竹東鎮的百億大案加持，竹北市與新竹市東區又都有突破 200 億元案量，充實一定量體。今年仍不走強勢，逾 200 億元大關只有新竹市東區，陳炳辰分析，一方面出自市區開發飽和，改往外圍興案，規模上自然較弱，另一方面是建商惜推新案，等待更多利多發酵，且去化舊案就能獲利，遂演結果。