AI熱潮推動！亞馬遜市值首次突破2兆美元 創歷史新高
鉅亨網編譯段智恆 2024-06-27 01:29
在人工智慧 (AI) 熱潮和潛在降息樂觀情緒推動下，科技巨擘亞馬遜周三 (26 日) 盤中股價漲逾 3%，市值首次突破 2 兆美元，成為第五家市值超過這一水準的美國公司。
截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 周三盤中股價上漲 4.10%，每股暫報 193.98 美元，市值為 2.02 兆美元。這讓亞馬遜加入微軟一樣超過這一關鍵市值水準的 (MSFT-US)、蘋果 (AAPL-US)、輝達 (NVDA-US)、Alphabet(GOOGL-US)，成為菁英俱樂部的一員。
自亞馬遜公布第一季業績以來，該公司股價一直起伏不定，雲端運算部門公布一年來最強勁的銷售成長，幫助推動該公司股價回升至 4 月創下的歷史高點上方。隨後該股在 6 月反彈，收復 5 月底以來的失地，今年迄今累計上漲約 27%。
這家市值龐大的科技公司在削減成本、重組業務以利用 AI 熱潮等舉措下，股價在過去一年裡獲得提振。此外，其關鍵業務亞馬遜網路服務 (Amazon Web Services, AWS) 已顯現出重新加速成長的跡象，這是讓投資人感到樂觀的一個主要原因。
晨星投資服務公司 (Morningstar Investment Service) 的分析師 Dan Romanoff 表示：「過去六到九個月亞馬遜股票表現良好的部分原因與它在 2022 年底被超賣有關。」
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