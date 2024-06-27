AI熱潮推動！亞馬遜市值首次突破2兆美元 創歷史新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-27 01:29

在人工智慧 (AI) 熱潮和潛在降息樂觀情緒推動下，科技巨擘亞馬遜周三 (26 日) 盤中股價漲逾 3%，市值首次突破 2 兆美元，成為第五家市值超過這一水準的美國公司。

圖：Google

自亞馬遜公布第一季業績以來，該公司股價一直起伏不定，雲端運算部門公布一年來最強勁的銷售成長，幫助推動該公司股價回升至 4 月創下的歷史高點上方。隨後該股在 6 月反彈，收復 5 月底以來的失地，今年迄今累計上漲約 27%。

這家市值龐大的科技公司在削減成本、重組業務以利用 AI 熱潮等舉措下，股價在過去一年裡獲得提振。此外，其關鍵業務亞馬遜網路服務 (Amazon Web Services, AWS) 已顯現出重新加速成長的跡象，這是讓投資人感到樂觀的一個主要原因。