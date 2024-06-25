〈房產〉5月房貸餘額衝破10.4兆元 增速創近3年新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-25 20:20

台灣央行今 (25) 日公布 5 月購屋貸款和建築貸款 (土建融) 餘額，分別來到 10 兆 4335 億元、3 兆 2804 億元，雙雙續創歷史新高，其中，房貸餘額年增率 9.79%，創 2021 年 8 月以來最大增速，而土建融餘額年增僅 2.9%，較上月續減 0.41 個百分點，呈連 13 減，更創 2017 年 6 月以來新低，反映近年營建成本高漲，使建商推案相對保守。

由於缺工問題，再加上通膨因素，建材價格和人力支出增加，造成建商推案力道減緩，並反映在土建融的增速上。

央行日前公布 5 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做房貸金額達 1162.35 億元，月增 206.69 億元，創單月新高，也反映在房貸餘額上。

央行說明，房貸創高主要因六都移轉棟數有增加，且房地產價格偏高，價量齊揚，尤其新青安專案占總房貸比重衝破 40%，顯示首購需求暢旺。