〈房產〉信義區商辦王南山廣場36樓每坪月租衝破5000元創次高紀錄

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-26 16:30

根據最新實價紀錄顯示，南山廣場 3 月租賃揭露 36 樓之 1 交易，月租 207.8 萬元，換算成交單價每坪 5074 元，創下 2012 年實價揭露以來的次高紀錄，信義計畫區的商辦實價租賃租金最高價前兩名，都是由南山廣場大樓包辦。

同時，台北市信義計畫區的商辦實價租賃前五名還包括 101 大樓最高每坪 4998 元，國泰置地廣場每坪 4830 元，南山廣場目前是信義區最高租金商辦。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，信義計畫區頂級 A 辦大樓，每坪 4000 元從以前的天花板，現在逐漸成為地板價，高樓層現在也在挑戰每坪月租金 5000 元的天花板價，現在已經有 2 筆實價站上每坪 5000 元，後續觀察指標就是新落成的大樓出租狀況，現在 101 大樓旁邊還有兩棟商辦正在興建當中，屆時租金也會成為市場關注指標。

實價揭露顯示，今年 3 月南山廣場 36 樓之 1 出現一筆實價租賃紀錄，月租 207.8 萬元，換算每坪單價 5074 元，是去年以來第一筆突破單價五千元租金的商辦租賃案，同時也是信義區商辦租賃實價的第二高，第一高同樣是南山廣場的 43 樓，2022 年 12 月每坪單價 5253 元，月租 92.2 萬元。

另外排名前五名的商辦租金，101 大樓 2021 年底，實價租賃單價每坪 4998 元，租賃樓層則是高樓層景觀的 80 樓，前五名還有信義計畫區的 A 辦大樓國泰置地廣場，實價 2023 年 5 月 38 樓每坪 4830 元。