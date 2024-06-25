〈房產〉爆量 永慶房屋估全年房屋買賣移轉棟數向上挑戰11年新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-25 18:34

全台房市熱度有增無減，2024 年全台房市「量增」趨勢幾已底定，甚至全年全台買賣移轉棟數最樂觀推估可到 36 萬棟，超越 2021 年的 34.8 萬棟而向上挑戰近 11 年新高，同時，永慶房產集團業務總經理葉凌棋今 (25) 日指出，下半年的全台房市除量增之外，房價也受激勵。

葉凌棋表示，估計 2024 年上半年全台房屋買賣移轉棟數在 17 萬棟，全球景氣穩定復甦，若下半年經濟局勢穩定而且沒有新的房市抑制措施釋出，預估今年全面買賣移轉棟數大約落在 34.8 萬至 36 萬棟間，年增幅 13% 至 17%，有望挑戰近 11 年新高。

在看漲台灣房市民眾增加到 60% 同時，全球經濟持續復甦，台灣景氣及出口走升同時，新青安房貸並不是激勵房市買氣的唯一因素，但是重要原因之一，葉凌棋指出，以五大行庫新增房貸來觀察，新青安房貸金額占整體房貸比重從 2023 年 8 月的 19.1% 一路攀升，至今年 5 月占比已達 40.6%，是新青安上路以來新高。

此外，根據財政部統計資料顯示，新青安自去年 8 月上路至今年 5 月累計撥貸 57,980 件、撥貸金額達 4281.3 億元，排除 2 月農曆春節季節性因素，撥貸件數與金額幾乎呈現逐月走高態勢。2023 年 8 月撥貸件數與建物買賣移轉棟數占比僅 9.8%，占比逐月提升，預估 2024 年 5 月占比約 23.7%，締造新高紀錄。