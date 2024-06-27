盤中速報 - 茂迪(6244)股價拉至漲停，漲停價31.9元，成交17,332張
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:29
茂迪(6244-TW)27日09:29上漲2.9元，股價漲停報31.9元，委買61,000張、委賣149,000張，成交17,332張。
主要業務為太陽能電池、太陽能模組、太陽能電力轉換器之製造及銷售。太陽能發電系統之設計架設及銷售、太陽能電力之銷售。所屬產業為光電業，相關光電類指數近5日上漲2.21%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,139 張
- 外資買賣超：+1,860 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+279 張
- 融資增減：+115 張
- 融券增減：+69 張
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