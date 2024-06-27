search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 茂迪(6244)急拉4.28%報30.45元，成交6,234張

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:19

茂迪(6244-TW)近5分K漲速4.28%，27日09:19報30.45元，成交6,234張，今日漲幅為5％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

茂迪(6244-TW)近5日股價上漲6.62%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲2.21%。櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,139 張
  • 外資買賣超：+1,860 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+279 張
  • 融資增減：+115 張
  • 融券增減：+69 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22828.28-0.69%
茂迪31.157.41%

相關權證

加權指數法興 槓桿39.44
加權指數法興 槓桿22.37

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
茂迪

68%

勝率

#波段上揚股

偏強
茂迪

68%

勝率

#當沖高手_強

偏強
茂迪

68%

勝率

#突破區間

偏強
茂迪

68%

勝率

#長紅K線突破盤整

偏強
茂迪

68%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty