盤中速報 - 茂迪(6244)急拉4.28%報30.45元，成交6,234張
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:19
茂迪(6244-TW)近5分K漲速4.28%，27日09:19報30.45元，成交6,234張，今日漲幅為5％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
茂迪(6244-TW)近5日股價上漲6.62%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲2.21%。櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,139 張
- 外資買賣超：+1,860 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+279 張
- 融資增減：+115 張
- 融券增減：+69 張
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