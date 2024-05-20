〈台股開盤 〉520新政府就位 開高漲至21338點後翻黑 權值股暫熄火
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-20 09:45
賴清德與蕭美琴今 (20) 日就職中華民國第 16 任總統與副總統，台股開高後一度上漲 80 點至 21338 點，不過隨著高點調節賣壓出籠，指數翻黑小跌，呈現震盪走勢，預計今日成交量 4200 億元，與上周五相當。
權值股多在盤下游走，台積電 (2330-TW) 小跌、力守五日線，鴻海 (2317-TW) 跌幅近 1%，回測月線支撐，聯發科 (2454-TW) 表現最強勢，上漲超過 2%，持續站穩所有均線，富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 都在平盤下游走，其他如台達電 (2308-TW)、聯電 (2303-TW) 都小跌。
航運持續成為市場焦點，長榮 (2603-TW) 上漲超過 3%，最高達 222 元，企圖挑戰前高 225 元，陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 持續分盤交易，小漲表態，至於先前強勢的航空雙雄華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 則進行修正。
另外，隨著 COMPUTEX 時程逼近，AI 相關概念股也輪動上漲，所羅門 (2359-TW) 大漲 6%，再寫歷史新高價，技嘉 (2376-TW) 也上漲超過 1%，第一銅 (2009-TW) 更大漲超過 9%。
至於賴清德主張的綠色能源政策相關概念股，如太陽能族群，呈現漲跌互見，達能 (3686-TW)、中美晶 (5483-TW) 上漲超過 2%，元晶 (6443-TW)、茂迪 (6244-TW) 則小跌。
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