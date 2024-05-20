〈台股開盤 〉520新政府就位 開高漲至21338點後翻黑 權值股暫熄火

賴清德與蕭美琴今 (20) 日就職中華民國第 16 任總統與副總統，台股開高後一度上漲 80 點至 21338 點，不過隨著高點調節賣壓出籠，指數翻黑小跌，呈現震盪走勢，預計今日成交量 4200 億元，與上周五相當。

另外，隨著 COMPUTEX 時程逼近，AI 相關概念股也輪動上漲，所羅門 (2359-TW) 大漲 6%，再寫歷史新高價，技嘉 (2376-TW) 也上漲超過 1%，第一銅 (2009-TW) 更大漲超過 9%。