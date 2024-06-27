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鉅亨速報

盤中速報 - 健策(3653)大漲7.01%，報1145元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:30

健策(3653-TW)27日09:30股價上漲75元，報1145.0元，漲幅7.01%，成交693張。

健策(3653-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種機械及零件、精密模具之製造加工買賣。各種精密沖件產品及精密塑膠崁入射出之製造與販賣。金屬零件表面處理加工及機械加工自動車床及CNC車床加工。

近5日股價上漲5.94%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-12 張
  • 外資買賣超：+32 張
  • 投信買賣超：-274 張
  • 自營商買賣超：+230 張
  • 融資增減：+29 張
  • 融券增減：-5 張

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