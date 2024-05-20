〈台股盤後〉520魔咒閃現後翻紅 震盪逾200點 小漲13點收21271點
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-20 14:07
賴清德與蕭美琴今 (20) 日就職中華民國第 16 任總統與副總統，台股早盤開高，最高一度來到 21338.35 點，但隨後賣壓出籠，且在就職演說一結束，台股出現跳水急殺，一度跌至 21102.18 點，高低震盪逾 200 點，不過隨後跌幅收斂，終場小漲 13.16 點或 0.06%，以 21271.63 點作收，力守紅盤，成交量 4440.27 億元。
今天權值股大多較無表現，台積電 (2330-TW) 收平盤，僅聯發科 (2454-TW) 漲 2.15%，鴻海 (2317-TW) 跌 1.47%，台達電 (2308-TW) 跌 1.4%，日月光 (3711-TW) 小漲 0.33%，大立光 (3008-TW) 跌 0.43%。
賴清德於總統就職演說中指出，兩岸可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學生來台就學開始，一起追求和平共榮，激勵觀光族群早盤一度慶祝 520 行情，不過旅行社股與飯店股隨後在盤中出現急殺。
五福 (2745-TW) 盤中原先漲至歷史新高價，最高來到 154.5 元，漲逾半根停板，不過午盤後急殺，終場跌停以 128.5 元作收，震幅達 20%；山富 (2743-TW) 同樣在盤中創高後，午盤一度殺至跌停，終場收 161 元，跌幅 9.55%；雄獅 (2731-TW) 股價也在盤中來到 179.5 元，逼近漲停板，終場跌 1.22%，震幅超過 10%。
賴清德主張的綠能相關概念股則漲跌互現，中美晶 (5483-TW) 漲 1.79%，森崴能源 (6806-TW)、雲豹能源 - 創 (6869-TW) 以及泓德能源 (6873-TW) 皆小漲，而達能 (3686-TW) 跌 2.68%，元晶 (6443-TW) 跌 1.91%，茂迪 (6244-TW) 跌 1.92%。
另外，銅概念股今天也開 520「銅」樂會，受惠際銅價再創新高，倫敦金屬交易所 (LME) 銅期貨一度上漲逾 4%，每噸達 11107.5 美元，激勵相關概念股今天紅通通。第一銅 (2009-TW) 強攻漲停鎖住 54 元，華新 (1605-TW) 漲逾半根停板，金居 (8358-TW)、華榮 (1608-TW) 漲逾 3%。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇