〈台股盤後〉520魔咒閃現後翻紅 震盪逾200點 小漲13點收21271點

賴清德與蕭美琴今 (20) 日就職中華民國第 16 任總統與副總統，台股早盤開高，最高一度來到 21338.35 點，但隨後賣壓出籠，且在就職演說一結束，台股出現跳水急殺，一度跌至 21102.18 點，高低震盪逾 200 點，不過隨後跌幅收斂，終場小漲 13.16 點或 0.06%，以 21271.63 點作收，力守紅盤，成交量 4440.27 億元。