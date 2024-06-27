盤中速報 - 茂迪(6244)大漲7.59%，報31.2元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:27
茂迪(6244-TW)27日09:27股價上漲2.2元，報31.2元，漲幅7.59%，成交11,569張。
茂迪(6244-TW)所屬產業為光電業，主要業務為太陽能電池、太陽能模組、太陽能電力轉換器之製造及銷售。太陽能發電系統之設計架設及銷售、太陽能電力之銷售。
近5日股價上漲6.62%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,139 張
- 外資買賣超：+1,860 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+279 張
- 融資增減：+115 張
- 融券增減：+69 張
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