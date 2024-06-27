search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 茂迪(6244)大漲7.59%，報31.2元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:27

茂迪(6244-TW)27日09:27股價上漲2.2元，報31.2元，漲幅7.59%，成交11,569張。

茂迪(6244-TW)所屬產業為光電業，主要業務為太陽能電池、太陽能模組、太陽能電力轉換器之製造及銷售。太陽能發電系統之設計架設及銷售、太陽能電力之銷售。

近5日股價上漲6.62%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,139 張
  • 外資買賣超：+1,860 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+279 張
  • 融資增減：+115 張
  • 融券增減：+69 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22864.41-0.53%
茂迪31.27.59%

相關權證

加權指數法興 槓桿39.52
加權指數法興 槓桿22.87

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
茂迪

68%

勝率

#波段上揚股

偏強
茂迪

68%

勝率

#當沖高手_強

偏強
茂迪

68%

勝率

#突破區間

偏強
茂迪

68%

勝率

#長紅K線突破盤整

偏強
茂迪

68%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty