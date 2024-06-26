傳YouTube正與唱片公司進行合作談判 擬今年推出新AI工具

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-26 23:23

據悉，YouTube 最近向索尼 (Sony)、華納和環球等主要唱片公司提供一筆現金，試圖說服更多藝人允許他們的音樂用於訓練 AI 軟體。

然而，許多藝術家仍然強烈反對 AI 音樂創作，擔心自己的作品價值可能會遭到破壞，而且唱片公司強迫旗下明星參與此類計畫的任何舉動都將引起巨大爭議。

一家大型音樂公司的高層表示：「整個產業都在努力解決這個問題。從技術上講，這些公司擁有版權，但我們必須考慮如何運用。我們不想被視為反對改進工作方法的人。」

YouTube 去年開始測試一種生成式 AI 工具，使用者可以透過輸入文字提示來創建簡短的音樂片段。該產品最初名為「Dream Track」，旨在模仿知名歌手的聲音和歌詞，不過只有 10 位藝術家同意參加測試階段，而且 Dream Track 只提供給一小部分創作者。

據了解，YouTube 希望與「數十名」藝術家簽約，在今年推出一款新的 AI 歌曲產生器。YouTube 表示：「我們不打算擴大 Dream Track，但正在與唱片公司討論其他實驗。」

YouTube 正在尋求新的交易之際，OpenAI 等 AI 公司正與媒體集團簽訂授權協議，以訓練大型語言模型，這些系統提 ChatGPT 聊天機器人等 AI 產品提供動力。知情人士透露，其中一些交易對媒體公司來說價值數千萬美元。

不過音樂界正在談判的協議將有所不同。聽取相關討論簡報的知情人士表示，許可不會是全面的，而是只適用於一群經過挑選的藝術家。這將取決於唱片公司是否鼓勵他們的藝人參與新計畫，同時也意味著 YouTube 願意向唱片公司支付的最終金額目前還不確定。

報導指出，YouTube 的新 AI 工具不太可能帶有 Dream Track 品牌，可能會成為 YouTube Shorts 平台的一部分，該平台與 TikTok 競爭。目前談判仍在繼續，交易條款仍有可能改變。