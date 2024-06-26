日本外匯長官神田真人：高度留意日元匯率 將根據需要採取適當措施

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-26 22:20

日本財務省主管外匯事務的副大臣神田真人 (Masato Kanda) 周三 (26 日) 表示當局正在高度留意日元走勢，他說近期日元快速貶值且一面倒下滑，干預風險不斷升級。

日元兌美元匯率跌至 1986 年以來新低，引起市場猜測日本當局可能很快就會被迫干預匯市支撐美元。而神田真人上述言論反映出，日本政府內部解決日元貶值問題的緊迫性越來越高。他曾在本周稍早表示如有必要，當局隨時準備干預匯市，重申現有立場。

日元兌美元匯率跌至 160.62 日元，超過今年 4 月日本當局干預匯市的水準。雖然並未披露具體日期，但交易模式顯示，當局在 4 月 29 日和 5 月 1 日進行大規模干預。外匯準備金數據顯示，日本出售美國公債替干預行動提供資金。