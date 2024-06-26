〈美股熱門股〉輝達盤中市值重返3兆美元 空頭從3天拋售中賺近50億美元

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-26 01:30

人工智慧 (AI) 晶片龍頭輝達經歷連續 3 個交易日拋售市值蒸發逾 4,000 億美元後，周二 (25 日) 盤前股價一路走高，氣勢延續至開盤仍一路向上，截至盤中股價漲逾 5%，甚至一度漲逾 6%，市值重返 3 兆美元大關。

根據數據分析公司 Ortex Technologies 數據，在輝達過去 3 個交易日的股價大跌中，空頭從中獲利近 50 億美元。自 6 月 10 日以來，該公司股價已下跌 13%，市值蒸發 4,300 億美元。

Ortex 表示，輝達周一股價下跌 6.6%，空頭從中獲利 24 億美元，這是自 2019 年開始統計該數據以來最大單日漲幅。一些市場參與者將輝達股價的回落歸因於，隨 2024 年已過去近一半，投資人紛紛撤出高漲的 AI 股票，轉向其他產業。

儘管輝達近期有所下跌，但圍繞其在推動 AI 繁榮方面所扮演角色的樂觀情緒，推動該股今年上漲 145%，成為標普 500 指數中表現第二好的股票。