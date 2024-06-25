輝達盤前股價漲逾2%跌勢暫歇 交易員分析圖表尋找支撐

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-25 20:41

輝達周二 (25 日) 盤前股價一度漲逾 3% 似乎出現回穩跡象，有望結束連續 3 個交易日的頹勢，此前 4,300 億美元的拋售讓該股落入修正區間，也讓交易員開始尋找可能的觸底訊號。雖然對歷史交易模式的技術分析並不精確，但可替投資人提供有用的路線圖。

儘管輝達此次下跌釋出一些令人擔憂訊號，但分析師聚焦的是該股長期趨勢。Oppenheimer 技術分析主管 Ari Wald 看來，該股的長期趨勢依然強勁，交易價格仍遠高於約每股 101 美元的 50 日移動均線和每股 92 美元的 100 日移動均線。

瑞穗證券 (Mizuho Securities) 負責股票交易的董事總經理 Daniel O "Regan 說，在這種規模的拋售中，輝達股價在第四天 (也就是周二) 反彈的機率約為 63%。

輝達的晶片在人工智慧 (AI) 運算市場占主導地位，市場對其晶片的需求持續強勁，導致該公司股價今年飆升。此外選擇權交易活躍通常被認為是該股攀升的主要原因之一：合約中的做市商不得不在股價走高時不斷交易股票，以對沖其部位，這被稱為「伽馬擠壓」(Gamma Squeeze)。這種壓力可能在股市回檔後有所緩解。

Kingsview Partners 技術分析師 Buff Dormeier 認為，輝達股價短期支撐位在每股 115 美元附近。這接近關鍵的斐波那契回調 (Fibonacci retracement) 位置，這是技術分析師用來確定股票和其他資產的支撐或阻力線的工具。該股從 4 月盤中低點至上周創紀錄高點 38.2% 的回檔幅度比周一收盤價低約 2%。

Dormeier 等分析師認為，輝達的長期上漲趨勢仍未改變，但他們仍留意每股 100 美元的水準。

Granite Wealth Management 首席技術策略師 Bruce Zaro 表示：「對於像輝達這樣處於上升趨勢的股票來說，突破第一個支撐位並不值得擔心。不過如果股價跌至每股 100 美元以下，那就會很糟糕。」

Zaro 說：「這可能不會產生長期影響，但它將表明你應該保持耐心，尤其是在我們等待選舉和聯準會 (Fed) 權衡利率的過程中，市場可能會出現波動，並有下行傾向的時期。」