雄獅開餐飲新品牌gonna+ 成進駐百貨商場主力

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-20 10:21

國內旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 除了搭上出境旅遊強勁成長商機，在國內也同步拓張餐飲版圖，旗下餐飲事業體「欣食旅」22 日起將再推出全新品牌「gonna+」，屆時全台營運門市達 10 個、累計品牌共 4 個，預計推升欣食旅年營收再增 15%，而 gonna + 規劃陸續進駐百貨商場。

雄獅說明，gonna + 是既有品牌 gonna EAT 的升級版，首店坐落松菸文創園區，座位數設有 90 席，占地達 150 坪，營業面積為所有品牌最大，室內空間以古蹟「機械修理廠」既有的木造結構為基礎，並加入大量的金屬建材、開放式廚房、T 型展台等，可做為品牌發布會、策展等包場使用。

雄獅也透露，gonna + 目前已接獲不少廠商洽詢，場地租賃預估可占營收約 40%。

雄獅現有餐飲品牌包括 gonna EAT、gonna Express、光一等，gonna + 平均客單價約 600-800 元，較 gonna EAT 提升至少 30%，並新增逾 30 道的全新菜色。

除了開設新品牌，欣食旅正積極找尋適當地點展店，規劃 gonna + 進駐百貨商場，gonnaEAT 於台北市中山、大安等蛋黃區拓點，gonnaExpress 則會轉型為 Café 輕食型態，進駐住辦區域。