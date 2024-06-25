長榮航蟬聯全球10大航空公司 拿下豪經艙餐飲第一

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-25 11:32

有「航空界奧斯卡」美譽的航空服務調查機構 SKYTRAX 公布第 25 屆「全球航空公司大獎 (World Airline Awards)」，長榮航 (2618-TW) 連續 9 年獲評選為五星級航空公司，同時也獲得「全球十大最佳航空公司」第 8 名，並囊括「最佳豪華經濟艙機上餐飲」第 1 名和「亞洲區最佳豪華經濟艙機上餐飲」第 1 名等 16 項獎項。

長榮航總經理孫嘉明親自出席領獎時表示，連 9 年獲得 SKYTRAX 五星級航空的認證殊榮，是對長榮航全體員工不懈努力和卓越服務的最佳肯定，也是每一位員工的榮耀。

長榮航自 1992 年推出全球首創豪華經濟艙，隨即受到市場歡迎，並引領航空業界仿效，成為目前航空公司的主流產品。

隨著機隊和航網規模持續擴張，長榮航除了波音 777-300ER 機隊配置豪華經濟艙，今年也規劃在波音 787-9 客機導入全新的豪華經濟艙座椅，該機型會陸續進行改艙以提供三艙等服務，除了方便航機調度外，也可讓更多旅客以經濟實惠的票價，享受更高品質的飛航體驗。

另外，為進一步優化機上服務，長榮航自 7 月起，將於台北飛往洛杉磯、舊金山、西雅圖和紐約航線，提供機上全艙等皆可享用的乾杯集團燒肉餐點。

在服務用品上，長榮航也不斷精進，皇璽桂冠艙 Giorgio Armani 過夜包和豪華經濟艙 Kipling 過夜包，日前在德國 WTCE(World Travel Catering Expo) 獲英國運輸雜誌 Onboard Hospitality 頒發「最佳商務艙過夜包」，以及加拿大專業航空雜誌 PAX International 頒發「亞洲區最佳豪華經濟艙過夜包」的肯定。