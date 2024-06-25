公股銀最佳！兆豐銀行獲金管會肯定 奪三大獎項
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-25 21:46
金管會今（25）日召開本國銀行總經理第 57 次業務聯繫會議暨表揚典禮，兆豐銀行榮獲「辦理中小企業放款方案績優銀行」、「辦理中小企業放款方案均衡區域發展特別獎 (花東離島地區)」與「辦理六大核心戰略產業放款方案績優銀行」等三項大獎，由總經理胡光華出席受獎。
兆豐銀行為國內首屈一指的商業銀行，除有專業的外匯經驗、全球廣佈之營運據點及通匯網路外，亦秉持服務熱忱，積極協助企業取得營運資金，推動普惠金融、力挺政府各項政策性貸款不遺餘力。
兆豐銀行持續為中小企業永續發展注入活水，近年以「疫後振興，兆豐最有心」的堅持來協助中小企業取得營運及升級轉型所需資金，中小企業放款金額逐年突破新高，在放款餘額及戶數的貢獻度及成長度評分於國內銀行名列前茅，本次獲金管會評選為「辦理中小企業放款方案」績優銀行。兆豐銀行對中小企業的用心更擴大至花東地區與離島，因放款成績表現優異，本次取得「辦理中小企業放款方案均衡區域發展特別獎 (花東離島地區)」殊榮。
顯示兆豐銀行持續配合政府政策，協助在地企業取得業務發展所需資金及金融服務，藉以提升區域產業發展能量，促進在地就業，以達到區域均衡發展。為促進花蓮震災復甦，兆豐銀行亦已主動關懷受災戶，並提供震災重建優惠融資。此外，兆豐銀行為配合國家重點政策及產業發展，協助整體經濟結構轉型，亦積極放款予六大核心戰略產業，本次亦獲金管會評選為「辦理六大核心戰略產業放款方案」績優銀行。
透過上述具體行動，顯示兆豐銀行為善盡企業社會責任與落實普惠金融不遺餘力，持續擴大中小企業融資服務。展望未來，兆豐銀行將攜手企業一同前進，發揮金融業者形塑永續社會之正向影響力，建構更美好的商業及社會環境。
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