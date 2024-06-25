公股銀最佳！兆豐銀行獲金管會肯定 奪三大獎項

兆豐銀行為國內首屈一指的商業銀行，除有專業的外匯經驗、全球廣佈之營運據點及通匯網路外，亦秉持服務熱忱，積極協助企業取得營運資金，推動普惠金融、力挺政府各項政策性貸款不遺餘力。



兆豐銀行持續為中小企業永續發展注入活水，近年以「疫後振興，兆豐最有心」的堅持來協助中小企業取得營運及升級轉型所需資金，中小企業放款金額逐年突破新高，在放款餘額及戶數的貢獻度及成長度評分於國內銀行名列前茅，本次獲金管會評選為「辦理中小企業放款方案」績優銀行。兆豐銀行對中小企業的用心更擴大至花東地區與離島，因放款成績表現優異，本次取得「辦理中小企業放款方案均衡區域發展特別獎 (花東離島地區)」殊榮。