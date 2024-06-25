〈台經院看景氣〉5月製造業測驗點連6升 創25個月來高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-25 16:25

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 5 月製造業營業氣候測驗點為 99.73 點，較上月上揚 1.07 點，呈現連 6 個月走升態勢，並創 25 個月來新高，服務業則為 97.44 點，月增 1.69 點，也呈現連 3 個月上漲。

製造業調查方面，廠商認為當 (5) 月景氣「好」比率為 24.5%，月減 0.4 個百分點，當月景氣為「壞」的比率則為 18.3%，月減 0.6 個百分點，化學工業、化學製品和電力機械業較看好當月，電子機械業與鋼鐵基本工業對當月則偏向兩極。

由整體廠商對未來半年景氣看法加以觀察，看好者減少 6.8 個百分點至 28.2%，看壞者則增加 6.8 個百分點至 16.7%，電力機械業看好，化學工業與化學製品業持平，鋼鐵基本工業看壞。

服務業方面，受惠於 AI 引爆全球投資熱潮，帶動相關科技類股表現強勢，外資回補持股及集團股作帳，帶動券商各項業務成長，使證券業者看好當月。

不過，由於 5 月國定假日連假減少影響民眾規劃出國旅遊，加上國旅住宿費昂貴，有接近 60% 比例的餐旅業者看壞當月。

對於未來半年景氣看法，雖有近 60% 左右的證券業者看好，也有 40% 左右的證券業因台股已達歷史高點而採持平態度。