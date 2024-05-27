〈台經院看景氣〉張建一：AI持續拉動整體需求 傳產稍後跟上 今年GDP可望破3.5%

台灣經濟研究院今（27）舉辦「2024 亞洲政經景氣展望研討會」，台經院院長張建一於會後受訪表示，即便國際上有兩個戰爭還在持續，但全人類 80 億人口的經濟需求還是在，台灣今年的經濟成長率（GDP）過 3% 應是沒問題，特別是第一季表現比原先預估的好，且還有很多經濟機構上修預測下，他樂觀表示，若 Q2、Q3 無不利因素衝擊下，今年全年 GDP 應可突破 3.5%。



從總體經濟面觀察，張建一表示，不同國別的基本面差異頗大，美國今年狀況可能會比去年好，但歐洲跟日本的狀況就比較令人擔心，日本的 GDP 今年 Q1 其實是靠觀光客撐起來的。中國今年跟去年不相上下，以中美兩大經濟體來看，都比去年持平或者甚至更好的情況下，今年全球的經濟跟去年比，應該不會差到哪裡去。



張建一說，今年全球經濟可望是在動盪中持續向上成長，目前觀察， AI 是產業火車頭，持續帶動整個相關產業需求，非 AI 的部分要再等一等，等 B to C 的需求慢慢成熟，拉動效果會更明顯。AI 的爆發是從伺服器點燃，現在蔓延到 AI 手機，效果會漸進地慢慢出來，這就會帶動傳產上來，所以目前全世界預估都還不錯，但產業的差異性其實蠻大，有的復甦快，有的相對速度較慢。



綜觀國際，地緣政治的影響仍在持續，張建一說，即使有不利因素干擾，國際上有兩個戰爭還在持續，但全人類 80 億人口的經濟需求還是在，台灣今年的經濟成長率（GDP）過 3% 應是沒問題，特別是第一季表現比原先預估的好，且還有很多經濟機構上修預測下，他樂觀表示，若 Q2、Q3 無不利因素衝擊下，今年全年 GDP 應可突破 3.5%。