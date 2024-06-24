〈工業生產統計〉AI需求旺 5月製造業指數年增16.7% 年增31.84%創新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-24 17:53

經濟部統計處今 (24) 日公布 113 年 5 月工業生產指數 98.20，其中製造業增加 16.70%，累計 1 至 5 月與上年同期比較，工業生產增加 9.72%，其中製造業增加 9.99%。因人工智慧及雲端產業需求暢旺，以電腦電子產品及光學製品業年增 31.84% 最高。

統計處表示，5 月份製造業生產指數 98.05，年增 16.70%，主因人工智慧、高速運算及雲端資料服務等需求暢旺，推升資訊電子產業生產動能續強，加以部分傳統產業下游回補庫存需求增加而增產；累計 1 至 5 月較上年同期增加 9.99%。

製造業方面，5 月單月以電腦電子產品及光學製品業年增 31.84% 最高，主因人工智慧及雲端產業需求暢旺，以及手機鏡頭訂單成長，加上半導體產業回溫帶動相關檢測設備需求增加，致伺服器、行動裝置鏡頭、其他電腦設備及零組件、自動測試設備、半導體檢測設備及零組件等生產上揚。

其次為電子零組件業年增 29.31%，主因高效運算與人工智慧應用需求攀升，帶動 12 吋晶圓代工、主機板持續成長，加以 DRAM、IC / 晶圓測試、IC 設計等產品訂單續升而增產所致。

調查顯示，製造業者認為 113 年 6 月生產量將較 5 月增加之廠商家數占 10.1%，持平者占 75.5%，減少者占 14.5%，以家數計算之製造業生產動向指數為 47.8，按產值計算之動向指數為 48.2，預期 6 月生產指數將較 5 月減少。