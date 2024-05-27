陳博志：三黨不過半易對立 籲採經濟發展諮詢委員會回歸政策討論

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-27 15:14

台灣經濟研究院今（27）舉辦「2024 亞洲政經景氣展望研討會」，邀請台灣大學榮譽教授陳博志專題演講，他引用經濟學模型解析政黨競爭：在兩黨政治下，政黨政策都會走向中庸之道，但在三黨不過半時意見常會走向分歧，使得選民極端化而導致社會分化。對此他提出解方：建議朝野各黨參採 2001 年經濟發展諮詢委員會的方式，回歸政策討論，減少誤解、建立共識。

該研討會以「數位 X 淨零：雙軸轉型啟航永續新經濟」為主題，邀請陳博志以「三黨不過半使政策主張分歧的可能性與對策」為題發表專題演講。

陳博志依經濟學的市場結構分析，當兩黨對立時，會有個更大的力量使向中間民意靠攏。而三黨不過半時，則有較多力量使政策之土張走向分歧，甚至極端化。但兩個在野黨聯合抵制執政黨，卻不一定會得到人民的好感，該作法即使能降執政黨的支持度, 但兩在野黨也遲早會為搶奪市場或票源而鬧翻。

陳博志強調，政黨的競爭不是靠抹黑對方等手段來取得勝利, 而是要在未來的選舉能獲得最多選票，他用 Hotelling 的模型來分析政黨競争。依這模型，一條路上若只有两家廠商，它們會同時選擇開在路的中段或中间點，而有三家廠商時卻不會把店開在一起。意指政治上若有一個主要的政策軸線，兩黨都會走向中庸之道，但出現三黨時，各黨卻會各自選擇不同的定位，而不易形成共識。

這種分歧可能產生兩黨聯合的主張，但因市場往往「一加一必小於二」而很難合作，陳博志憂心，同時各黨也可能藉著刻意扭曲對手的定位和品質來爭取選票，他以 2004 年的總統大選、2023 年藍白合來比喻，選民趨於極端化，在更多議題上相互對立，將造就更大的社會分裂。