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鉅亨速報 - Factset 最新調查：百和(9938-TW)EPS預估上修至4.65元，預估目標價為73.6元

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 08:10

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對百和(9938-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.62元上修至4.65元，其中最高估值4.94元，最低估值4.35元，預估目標價為73.6元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值4.94(4.8)5.585
最低值4.35(3.89)4.55
平均值4.66(4.51)5.125
中位數4.65(4.62)5.285

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值14,925,00016,518,00016,036,310
最低值13,340,00014,994,12016,036,310
平均值14,312,37015,930,37016,036,310
中位數14,438,00016,279,00016,036,310

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.955.16.915.21
營業收入
(單位：新台幣千元)		12,445,20316,270,38618,287,78614,645,277

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9938/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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