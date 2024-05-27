吳中書：無畏俄烏戰爭和疫情 G7宣示2050淨零是惟一選擇

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-27 17:12

台灣經濟研究院今（27）舉辦「2024 亞洲政經景氣展望研討會」，台經院董事長吳中書於開幕致詞表示，即使俄烏戰爭頻仍、新冠疫情蔓延，但今年的 G7 宣示 2035 年將逐步淘汰燃煤電廠顯示，國際對淨零推動的態度正向積極，2050 淨零沒有第二條路，是惟一選擇。

台經院上午的研討會中，除邀請台大榮譽教授陳博志以「三黨不過半政策主張分歧的可能性與對策」為題演講，並在第一場次「亞太政經情勢議題」邀請台經院景氣預測中心主任孫明德、國泰世華商銀，與渣打銀行兩位經濟學家與談「全球地緣風險與亞洲政經情勢」，探討地緣政治風險牽動亞洲政經情勢的因應。

吳中書於開幕致詞時首先表示，2024 年是全球很特別也很關鍵的一年，全球同時有 75 個國家進行改選，各國政治情勢即將產生重大變化，動向值得關注，因為選舉的結果將造就後續十年、二十年的不同命運。

地緣政治是最近大家常談到的議題，吳中書指出，對台灣業者而言，最直接面對的是美中貿易糾葛對產業的影響，就如美國將大幅提高中國電動車相關產品關稅從 25% 到 100%，將從 8 月生效，如此高的調整比率讓業者成本大幅上揚，此事件的後續發展，尚需進一步觀察全球的產業鏈會如何因應。

吳中書表示，除了美中貿易戰對產業供應鏈的影響，另一地緣政治的影響更令全世界感到不安，比如俄烏戰爭，目前仍無法預料未來會如何發展或收場，也讓國際氛圍充滿太多的不確定性。