現貨ETF上市快了？以太幣被認定非證券勁漲3% 專家：2035全球ETF規模上看35兆美元

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-06-20 10:55

美國證交會 (SEC) 週二 (18 日) 宣佈結束對以太幣(ETH) 的調查，將不會對該加密貨幣發起任何指控與採取任何執法行動，這也等於間接認定以太幣不是證券，以太幣應聲上漲 3%，一度逼近 3600 美元大關。若 SEC 認定以太幣為證券，將為以太幣的發行和交易帶來監管不確定性。

加密貨幣交易員 Arman Shirinyan 表示，投資者應關注 3600 美元的反壓位置，該價位若突破後，以太幣恐將有新一輪漲勢。加密貨幣分析師 Kelvin Murithi 則指出，如果多頭累積更多動能，以太幣將激升至 3700 美元。

中國區塊鏈媒體《鏈科天下》報導，這次 SEC 的決定是由於無法證明以太幣是證券，以太幣去中心化的性質及其完全由社區驅動的特點，使其很難被歸類為證券。投資人普遍認為，這一決定消除以太幣可能被視為證券的不確定性，有利其在美國的廣泛應用和發展。

與此同時，《彭博資訊》最新報導也指出，以太幣現貨 ETF 可能會在 7 月初正式上市，這對以太幣也是一個重大利多。據悉，監管當局正積極推進這一 ETF 的上市進程。數家知名的金融機構如 Bitwise、Grayscale 和 WisdomTree 均已提交相關的 ETF 申請。分析師預估這些現貨 ETF 產品很快就能獲批上市。

此外，業內分析師預測，全球 ETF 市場未來將迎來爆發式成長，2035 年全球 ETF 市場規模有望達到 35 兆美元，是目前 13 兆美元的將近 3 倍。儘管未來 10 年 ETF 市場的複合年成長率恐放緩至 10%，低於前兩個十年的 17% 和 25%，但 ETF 仍將保持強勁的吸引力。

ETF 憑藉低成本、流動性強、稅收效率高、靈活性強等優勢，將繼續吸引大量投資者資金湧入，尤其隨著比特幣、以太幣等加密貨幣 ETF 產品陸續推出，ETF 市場多樣性將進一步增強，為投資人提供更多選擇，進而推動整個加密貨幣行業的快速發展。

總體而言，以太幣近期的一系列利多消息無疑為幣圈注入強心針。一方面，SEC 態度轉變彰顯以太幣作為一種創新技術的地位。另一方面以太幣現貨 ETF 推出和全球 ETF 市場快速成長，也為加密貨幣帶來更多機會，將進一步推動加密貨幣行業的發展。