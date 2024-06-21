〈房產〉房市火熱！5月新增房貸創新高 新青安占比破4成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-21 17:42

中央銀行今 (21) 日公布 5 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，新承做房貸金額達 1162.35 億元，月增 206.69 億元，創單月新高紀錄，央行表示，新青安專案占總房貸比重衝破 40%，也創 2016 年 7 月以來新高。

去年 8 月新青安貸款上路後，推動首購族購屋潮，使整體購屋貸款量持續增，5 月不僅連 3 升，更一舉突破千億元大關。

不過，在央行第一季升息的影響下，5 月房貸利率較上月上揚 0.011 個百分點至 2.187%，創 2009 年 1 月以來新高。

央行說明，5 月房貸創歷史高的主要原因是，六都移轉棟數有增加，且房地產價格偏高，價量齊揚，同時，有新屋交屋潮，以及 5 月工作天數較 4 月多等因素。

央行認為，房市熱度延續是反映我國出口表現很好，企業持續設廠投資帶動周邊購屋需求，而股市多頭帶來的財富效果也有幫助。

對於各界關注的新青安貸款專案，央行統計，5 月五大銀行新增青年安心成家貸款共 472 億元，占新承做房貸比重約 40.64%，創 2016 年 7 月以來新高。

從移轉棟數數據來看，由於 5 月工作天數較 4 月多出 15%，六都交易量共 26833 棟，創 2022 年 1 月以來最高，其中，台北市月增 18.8%，新北市月增 10.7%，桃園市月增 15.3%，台中市月增 20.7%，台南市量增 17.1%，高雄市月增 23.6%；而新北市 5 月交易量 6636 棟，為 2022 年 1 月以來高點，高雄市 5194 棟則創史上最高紀錄，反映房市交易相當熱絡。