〈華南金股東會〉董座張雲鵬推3策略+3措施 提升獲利、求新求變

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-21 20:02

華南金控今 (21) 日召開股東常會，由董事長張雲鵬主持，會中通過配發每股現金股利 1.2 元、股票股利 0.1 元，合計 1.3 元股利。他提出未來會用 3 大措施提升獲利表現，並要求新求變，包括數位轉型、金融科技及風險控管 3 大策略。

張雲鵬於股東會致詞時表示，去年景氣還不是很好，華南金控為提升獲利，即推出 3 項重要措施，首先對各子公司擬定三年獲利的提升計畫，以積極提升資本使用效率，要求子公司在同業裡面的獲利排名，要逐年往前邁進。第二是充份掌握當前的台、美利差，積極辦理換匯 (SWAP）業務，擴大收益；第三、因應金融市場回溫，積極提升投資收益及各項業務的手續費收入。

張雲鵬指出，感謝同仁努力及各位董事股東鞭策下，華南金控去年稅後純益達到 216.18 億元，每股 EPS 達到 1.58 元，ROE 也創下 11.01% 的歷史新高，因此更要適時採取三大策略趁勝追擊。

關於經營層面，張雲鵬說明，由於整體金融業經營困難，營運要求新求變，華南金將推出三大策略：第一是進行「數位轉型」，第二就是積極應用金融科技，如 AI 來提升服務品質，而且金融市場變化多端，故第三是要求同仁需特別注意風險控管。