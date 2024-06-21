巨大女性董事增至4位鄒開蓮也入列 由杜綉珍續任董事長

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-21 15:35

整車廠巨大 (9921-TW) 今 (21) 召開股東會，會中通過去年財報和盈餘分配案，配發現金股利 5 元。同時，巨大今天的股東會完成 11 席董事改選，新一屆董事會納入包括劉素娟、鄒開蓮及張綺雯三位女性董事，加上原有的杜綉珍增至四位，杜綉珍並在新一屆董事會獲推選續任董事長。

新任董事長杜綉珍表示，新一屆董事當選名單增加三位女性員額，既尊重公司治理精神，也將借重新董事專業帶領集團續開新局。

有關全球自行車市場走勢，巨大執行長劉湧昌表示，中國內銷市場持續暢旺，自行車運動人口顯著成長，帶動高階車款大幅成長；歐美市場庫存去化，預估第三季可以回到健康水位。展望後市，在 e-mobility、環保、運動三大趨勢下，預估明年可望回復正成長。

今天巨大完成改選新一屆董事，包含董事 8 席和獨立董事 3 席。續任董事名單有杜綉珍、劉湧昌、邱大鵬、邱大維、亞庇控股 (股) 公司、元新投資 (股) 公司；新當選董事名單有劉素娟、楊孟學。獨董當選名單中，何春盛為續任，二位新任者為鄒開蓮、張綺雯。新一屆董事隨即召開董事會，董事長由杜綉珍續任。