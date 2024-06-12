〈央行理監事會〉第六波打房措施來了 楊金龍：對房市價量同步管理

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-13 17:24

中央銀行今 (13) 日進行第二季理監事會議，第六度調整選擇性信用管制措施，明日起生效，同時，調升新台幣存款準備率 0.25 個百分點，7 月 1 日起實施，央行總裁楊金龍指出，此為對房市的價量同步管理，是工具的靈活搭配，理事一致同意，有助進一步減緩信用資源流向不動產市場，並提到，「大家都猜到 (會祭出選擇性選擇性信用管制)，沒有 surprise」。

楊金龍指出，由於全體銀行不動產貸款占總放款比率仍高，為持續強化管理銀行信用資源，降低相關授信風險，本次央行修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，調降自然人特定地區第 2 戶購屋貸款最高成數上限為 6 成，自明日起實施。

圖表：中央銀行提供。

央行認為，選擇性信用管制搭配調升存款準備率，新台幣活期性和定期性存款準備率各調升 0.25 個百分點，可藉由加強貨幣信用數量管理，強化本次措施成效。

央行自 2020 年 12 月以來，已五度調整選擇性信用管制措施，央行表示，實施迄今有助銀行降低不動產授信風險，使不動產貸款逾放比率仍維持低檔，信用品質尚屬良好。