〈房產〉景氣太好推案跟不上 1-4月建照核發量6年同期新低
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-20 15:57
預售市場買氣暢旺，但依內政部統計資料顯示，今年前 1-4 月全台建照核發數量住宅約 3.74 萬戶，建照核發數量寫下 2019 年以來的 6 年同期新低，與現在預售市場火熱銷售狀況形成強烈反差。
實價預售揭露資料顯示，全台 4 月預售揭露單月 1.38 萬件，連續兩個月都超過 1.3 萬件，是預售實價即時揭露以來首見，排除去年 6 月平均地權條例前的上車潮， 4 月預售揭露量也創下單月新高，2024 年 1-4 月預售總銷售金額高達 7900 億元，反映預售市場當前的買氣熱絡狀況。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售案賣太快，建商推案跟不上銷售速度，地價高漲、整合不易與央行對於開發商的資金管控，都讓新案推出的速度跟不上現在的買氣。
統計顯示，今年 1-4 月全台核發建照住宅數量 3.75 萬戶，年減幅度達到 19%，不過今年前四月預售實價揭露 4 萬 6863 戶，超過建照核發數量，雖然預售買的可能是去年下半年核發建照的個案，但可以看出一手市場也出現供給緊俏的狀況。
2024 年 1-4 月的全台住宅建照核發數量住宅達 3.7 萬戶，量最大的還是在台中市，核發建照量 8182 戶，其次是桃園市的 5091 戶，高雄市的 5047 戶，新北市僅有 4345 戶，台北市有 3708 戶。
曾敬德指出，預售市場買氣暢旺，但買氣實在超乎建商想像，也會打亂開發商推案節奏，新的案子推出時程趕不上，小型建商可能賣完手上也沒有足夠的土地推案，再加上土地取得不易，開發整合也需要時間，央行又限縮建商土融資金，也讓開發商買地自備資金大增，能投入購地的資金變少，一旦市場買氣熱絡但新案供給量減少，光買氣就會推升房價，代銷業者因為推案減少也可能加價搶案，若無政策出手降溫，房價還是沒有扭轉趨勢。
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