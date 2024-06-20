〈房產〉景氣太好推案跟不上 1-4月建照核發量6年同期新低

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-20 15:57

預售市場買氣暢旺，但依內政部統計資料顯示，今年前 1-4 月全台建照核發數量住宅約 3.74 萬戶，建照核發數量寫下 2019 年以來的 6 年同期新低，與現在預售市場火熱銷售狀況形成強烈反差。

實價預售揭露資料顯示，全台 4 月預售揭露單月 1.38 萬件，連續兩個月都超過 1.3 萬件，是預售實價即時揭露以來首見，排除去年 6 月平均地權條例前的上車潮， 4 月預售揭露量也創下單月新高，2024 年 1-4 月預售總銷售金額高達 7900 億元，反映預售市場當前的買氣熱絡狀況。

統計顯示，今年 1-4 月全台核發建照住宅數量 3.75 萬戶，年減幅度達到 19%，不過今年前四月預售實價揭露 4 萬 6863 戶，超過建照核發數量，雖然預售買的可能是去年下半年核發建照的個案，但可以看出一手市場也出現供給緊俏的狀況。

2024 年 1-4 月的全台住宅建照核發數量住宅達 3.7 萬戶，量最大的還是在台中市，核發建照量 8182 戶，其次是桃園市的 5091 戶，高雄市的 5047 戶，新北市僅有 4345 戶，台北市有 3708 戶。