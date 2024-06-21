〈房產〉熱頭上多琢磨 新青安40年期1000萬房貸累計利息高達550萬元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-21 12:45

今年來的新青安房貸放貸申貸爆量，已經成為首購族優先選擇的貸款方案，尤其 5 年寬限期與 40 年期房貸成為市場短期付款最輕鬆的方式，試算 40 年期的新青安房貸 1000 萬元，都不提前償還狀況下，利息支出就高達 550 萬元，等於借 1 千萬 40 年要償還 1550 萬元。

曾敬德指出，雖然已經有銀行推出 40 年期房貸的還款方式，不過畢竟還是少數銀行，新青安則是由公銀行庫配合政策可使用 40 年期房貸，對於首購族來說每月還款過了寬限期，1000 萬房貸從 20 年期每月 6.56 萬，30 年期每月 4.37 萬，40 年期可以一口氣降到每月 3.46 萬元，對於首購族來說相當有吸引力，但延遲償還本金付出的代價就是利息會明顯增加。

曾敬德表示，40 年期的房貸族其實主導權還是在自己手上，現在購屋人觀念已經跟長輩不一樣，長輩當年房貸利率可能 7、8%，普遍有早點把錢還銀行的想法，現在房貸利率 2% 多，房貸利息比房租划算，且現在投資理財工具眾多，有些存債套利，有些投資 ETF 與股市，觀念從早點還變成晚點還，甚至把房貸利息當房租，房貸本金越晚還越好的觀念。

試算新青安的 1000 萬元房貸 5 年寬限期下，不同年期的房貸方案，利息補貼期間每月房貸利息都是 1 萬 4792 元，但 20 年期過了寬限期每月還款要 6.56 萬元，不過因為本金償還的多，20 年利息約 280 萬元，30 年期寬限期後每月房貸 4.37 萬元，30 年利息 411 萬元，40 年期寬限期後每月房貸 3.46 萬元，比 20 年期每月少繳 3.1 萬，不過 40 年期房貸利息就多達 550 萬元，比 20 年期將近多了一倍。